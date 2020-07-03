В Москве самыми популярными ЕГЭ стали русский, математика, и обществознание

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3 июля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столичные выпускники сегодня 3 июля начали сдавать экзамены. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. При этом, все сотрудники пунктов сдачи ЕГЭ в Москве прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию, среди допущенных к работе на сегодняшний день заболевших нет. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все сотрудники пунктов, которые принимают единый государственный экзамен, все в обязательном порядке прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день нет ни одного сотрудника, у которого была бы выявлена такая инфекция и который был бы допущен к приему экзамена. Дети, которые на сегодняшний день болеют коронавирусом или находятся под карантином в связи с контактом, они сегодня не смогут сдать экзамен, но у нас есть резервные дни, в которые они могут реализовать свое право», - сказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в этом году экзамен будут сдавать около 80 тыс. человек, подчеркнув, что в пунктах сдачи ЕГЭ организована максимальная безопасность.

«Мы постарались максимально обезопасить школьное пространство как для ребят, которые сдают ЕГЭ, так и для работников, которые участвуют в приемке единого государственного экзамена. Обязательная дезинфекция по вирусному режиму до проведения экзамена, обязательно после, специальная технология организации прохода в здание, введена определенная рассадка. Обязательно все сотрудники находятся в средствах индивидуальной защиты, которая включает маски и перчатки, также всем желающим ребятам без ограничений предоставляются такие средства индивидуальной защиты», - добавила Анастасия Ракова.

По ее словам, В Москве на сегодняшний день развернуто 382 пункта сдачи ЕГЭ, большинство располагается в школах. В то же время в Москве есть пункты и в медицинских учреждениях, и на дому, чтобы дети, которые испытывают трудности, могли комфортно сдать экзамен.

Как отметила заммэра, самыми востребованными экзаменами в Москве в этом году являются русский язык и профильная математика, на третьем месте - обществознание, которое выбрали примерно треть выпускников.

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