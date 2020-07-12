Каковы риски заразиться коронавирусом на борту самолета

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12 июля 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Самолет. Фото: pixabay.com

Специалисты рассказали, насколько велик риск заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 во время авиаперелета. По мнению экспертов, некоторые особенности обслуживания на борту самолета представляют особую опасность для пассажиров.

Отмечается, что сразу после взлета люди снимают защитные маски. Также снять средства индивидуальной защиты приходится во время питания. Помимо этого, в ограниченном пространстве на борту самолета очень сложно соблюдать необходимую социальную дистанцию.

«Если вам не нравится идея находиться в непосредственной близости от других людей, которых вы не знаете, тогда просто никуда не летайте», - заявил эксперт Саймон Колдер.