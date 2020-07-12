Каковы риски заразиться коронавирусом на борту самолета
12 июля 2020, 08:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Специалисты рассказали, насколько велик риск заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 во время авиаперелета. По мнению экспертов, некоторые особенности обслуживания на борту самолета представляют особую опасность для пассажиров.
Отмечается, что сразу после взлета люди снимают защитные маски. Также снять средства индивидуальной защиты приходится во время питания. Помимо этого, в ограниченном пространстве на борту самолета очень сложно соблюдать необходимую социальную дистанцию.
«Если вам не нравится идея находиться в непосредственной близости от других людей, которых вы не знаете, тогда просто никуда не летайте», - заявил эксперт Саймон Колдер.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.