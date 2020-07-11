Митрополит РПЦ призвал запретить в России суррогатное материнство

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11 июля 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

митрополит Илларион, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал на законодательном уровне запретить в России суррогатное материнство, назвав его "уродливым явлением".

Так митрополит отреагировал на новость о том, что в одной из квартир в Москве были найдены пять младенцев, которые были рождены суррогатными матерями.

Митрополит Илларион уверен, что такие истории будут повторяться до полного запрета суррогатного материнства в России. Суррогатное материнство он назвал уродливым явлением. "Дети становятся предметом торговли и, с точки зрения церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна", — отметил священнослужитель в эфире телеканала "Россия 24".

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