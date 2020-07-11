Роспотребнадзор в Хабаровском крае призвал продлить ограничительные меры против коронавируса

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11 июля 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

люди в масках, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева предлагает продлить в регионе ограничения из-за COVID-19 по 7 августа, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Это связано с тем, что за последние две недели санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе не улучшилась.

По данным краевого минздрава, в субботу зарегистрированы 103 новых случая заболевания инфекцией, в пятницу было 100 новых случаев, в четверг - 96.

Ранее политолог Илдус Ярулин отметил, что после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала некому контролировать меры, принимаемые для борьбы с коронавирусной инфекцией.