Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Хабаровске в отсутствии Фургала некому продлить карантин

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Хабаровске в отсутствии Фургала некому продлить карантин
Сергей Фургал. Фото: sledcom.ru

После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала некому контролировать меры, принимаемые для борьбы с коронавирусной инфекцией. В регионе не назначен врио руководителя, отметил политолог Илдус Ярулин.

«Обычно по пятницам в последнее время принимался документ, который регулирует этапы выхода из карантина. Сейчас даже исполняющего обязанности нет», - заявил Ярулин. Он отметил, что Фургал не успел оставить заместителя, а помимо самого губернатора назначать врио главы региона может только президент России.

При этом отмечается, что в Хабаровском крае сохраняются темпы роста заболевания коронавирусом.

АБ

В мире

Российский военный эксперт назвал возможного организатора уничтожения Boeing MH17

Российский военный эксперт назвал возможного организатора уничтожения Boeing MH17

Уничтожение выполнявшего рейс MH17 малайзийского Boeing в Донбассе могло быть организовано Соединенными Штатами. Соответствующую точку зрения высказал Юрий Кнутов, российский военный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью