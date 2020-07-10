В Хабаровске в отсутствии Фургала некому продлить карантин
10 июля 2020, 09:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала некому контролировать меры, принимаемые для борьбы с коронавирусной инфекцией. В регионе не назначен врио руководителя, отметил политолог Илдус Ярулин.
«Обычно по пятницам в последнее время принимался документ, который регулирует этапы выхода из карантина. Сейчас даже исполняющего обязанности нет», - заявил Ярулин. Он отметил, что Фургал не успел оставить заместителя, а помимо самого губернатора назначать врио главы региона может только президент России.
При этом отмечается, что в Хабаровском крае сохраняются темпы роста заболевания коронавирусом.
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