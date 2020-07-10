В Хабаровске в отсутствии Фургала некому продлить карантин

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Сергей Фургал. Фото: sledcom.ru

После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала некому контролировать меры, принимаемые для борьбы с коронавирусной инфекцией. В регионе не назначен врио руководителя, отметил политолог Илдус Ярулин.

«Обычно по пятницам в последнее время принимался документ, который регулирует этапы выхода из карантина. Сейчас даже исполняющего обязанности нет», - заявил Ярулин. Он отметил, что Фургал не успел оставить заместителя, а помимо самого губернатора назначать врио главы региона может только президент России.

При этом отмечается, что в Хабаровском крае сохраняются темпы роста заболевания коронавирусом.