В Челябинске прошла выставка военной техники

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11 июля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области, Олега Каргаполова

В честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести» в выходной день прошел ряд торжественных мероприятий.

Выставка военной техники развернулась на территории Челябинского тракторного завода. Организаторами необычной экспозиции выступили активисты местного военно-исторического клуба «Дивизион». Вся техника была на ходу: легендарный танк Т-34, ИС-3, тяжелый мотоцикл «М-72», внедорожник ГАЗ-67, легендарный грузовик «Захар» («УралЗИС»), грузовик ГАЗ-А.

Выставку посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Главе региона рассказали о истории каждой машины. Особенно его впечатлил легендарный танк Т-34. Губернатору предложили прокатиться на боевой машине, кроме того, Алексей Текслер проехал за рулем ретроавтомобиля.

«Впечатления очень серьезные, — цитирует губернатора «Южноуральская панорама». — Побывал не только на командирском месте, но и внутри танка, где очень тесно. И я представил себе, как они там, механик, наводчик, выполняли свои боевые задачи… Это все очень серьезно».

Как сообщали «Аргументы недели», боевые машины клуба поехали к Алле Славы, где состоялось торжественная закладка камня стелы «Город трудовой доблести».

Также сегодня, 11 июля, Алексей Текслер посетил музей ЧТЗ, встретился с исполняющим обязанности генерального директора ЧТЗ Валерием Костюченко. На встрече с молодыми сотрудниками ЧТЗ и ветеранами губернатор отметил, что необходимо увеличивать производство тракторов.