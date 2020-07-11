В Челябинске заложили камень на месте будущей стелы трудовой доблести

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11 июля 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Торжественную церемонию открыли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава города Наталья Котова и ветеран труда Лия Скородумова.

Как сообщали «Аргументы недели», стали известны итоги полосования по выбору места, где будет установлена стела в честь присвоения Челябинску «Город трудовой доблести». Стела появится на Аллее Славы в районе пересечения улиц Цвиллинга и Коммуны. Сегодня, 11 июня, на это место заложили символический камень.

Алексей Текслер отметил, что выбор места для будущей стелы абсолютно оправдан. Она будет располагаться напротив Вечного огня.

«Вначале Аллеи памятник знаменитым добровольцам-танкистам. Это тоже очень важный символ, — сказал Алексей Текслер. — Благодарность нашим ветеранам, всем труженикам тыла. Каждый день и на фронтах войны, и в цехах вы приближали победу. Наша задача — сохранить память, передать подрастающему поколению любовь к Родине. Труженикам тыла, городам трудовой доблести Челябинску и Магнитогорску вечная слава».

Сегодня в Челябинске прошли и другие праздничные мероприятия. В музее ЧТЗ состоялась выставка военной техники. Машины подготовили активисты Челябинского военно-исторического клуба «Дивизион». Среди экспонатов был советский мотоцикл «М-72», внедорожник ГАЗ-67, грузовик ГАЗ-А и, конечно же, танки ИС-3 и Т-34. Именно на нем прокатился губернатор Алексей Текслер. Танк с главой региона совершил круг почета. Сразу после это все боевые машины двинулись к Аллее Славы, где и прошла церемония закладки символического камня стелы.