В Челябинске выбрали место для стелы трудовой доблести
10 июля 2020, 20:31[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Завершился опрос по поводу выбора места для стелы в честь присвоения Челябинску «Город трудовой доблести».
Напомним, челябинцы голосовали на портале электронных голосований «Активный житель74». Для установки стелы было предложено три места: сквер около ЮУрГУ, на пересечении улиц Тернопольская и Сони Кривой и на Площади Павших революционеров на пересечении улиц Труда и Российской.
48 % голосующих высказались за то, чтобы стела была установлена на Аллее Славы в районе пересечения улиц Цвиллинга и Коммуны. Завтра, 11 июля, на этом месте будет установлен символичный камень, позже — появится монумент с гербом Челябинска и строками из указа президента о присвоении городу почетного звания.
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