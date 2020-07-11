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Более 5 млрд рублей выделил кабмин на выплату компенсаций за отпуск медработникам

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

Более 5 млрд рублей выделил кабмин на выплату компенсаций за отпуск медработникам
рубли, Andrey Arkusha/Russian Look

Председатель правительства России Михаил Мишустин днем в субботу, 11 июля, сообщил, что на выплату компенсаций за отпуск медицинским работникам будет направлено более 5 миллиардов рублей.

Подчеркивается, что средства будут выделены из резервного фонда правительства. Компенсации за отпуск будут предоставлены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи и сотрудникам медицинских организаций, подведомственным органам власти.

Уточняется также, что 4 миллиарда рублей получат регионы РФ, а еще более 1 млрд направят подведомственным медицинским организациям.

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