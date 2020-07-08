Обещанные Путиным деньги на детей выплачивают не всем. Причины отказов не называют

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8 июля 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая газета

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11 мая президент России подписал указ о выплатах всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет, по 5 тысяч рублей ежемесячно. Но оказалось, что на финансовую поддержку могут претендовать не все…

«Моей дочке 1,5 года, я заполнил заявку на сайте Пенсионного фонда. Предоставил все необходимые данные. Спустя две-три недели мне стали звонить сотрудники ПФ РФ с мобильных телефонов и даже в выходные дни», – рассказывает лидер общественного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. «Они просили то копии моего паспорта, ИНН, СНИЛС, то фото свидетельства о рождении ребенка с обратной стороны, потому что якобы там есть графа о гражданстве моей дочери. На самом деле там пусто, вся нужная информация содержится на лицевой стороне. Меня убеждали в том, что у меня и моего ребенка нет российского гражданства. По телефону я объяснял, что являюсь гражданином РФ, как и моя дочка, что подтверждают имеющиеся в их распоряжении документы. Кроме того, все мои данные есть в базе ПФ РФ. В фонд ежемесячно поступают отчисления с моей работы. А главное, я бы не смог зарегистрироваться на сайте Госуслуг, если бы у меня не было гражданства России».

Действительно, Красимир Врански – болгарин по национальности, но гражданин России с рождения. И национальность, и гражданство указаны в его паспорте. Несмотря на неоспоримые доводы, в конце июня из ПФ РФ Врански пришло сообщение об отказе в предоставлении пособия на дочь. Он предполагает, что сотрудники ПФ РФ перепутали его данные и написали в графе «национальность» – русский, а в графе «гражданство» – Болгария, хотя по паспорту наоборот. 2 июля Врански отправил обращения по факту отказа в Генеральную прокуратуру и правительство РФ.

Когда Врански рассказал эту историю в соцсетях, выяснилось, что он не одинок в своих безуспешных разбирательствах с Пенсионным фондом. Люди в комментариях к посту жаловались на аналогичную ситуацию. Так, «Новой газете» удалось найти не менее десяти горожан, имеющих российское гражданство, петербургскую прописку и детей до трех лет, в мае-июне подавших заявление на выплату в ПФ РФ, а в ответ услышавших: «отсутствует право».