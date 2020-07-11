За сутки в России выписали 8 378 пациентов, заболевших ранее COVID-19
11 июля 2020, 11:20[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России 8 378 человек были выписаны после лечения от коронавирусной инфекции. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе отметили, что, в частности, за прошедшие 24 часа 1 002 человека были выписаны в Москве, 497 – в Архангельской области, 353 – в Нижегородской области. С начала пандемии COVID-19 в России выздоровели 497 446 граждан.
Ранее сегодня стало известно, что на территории России количество случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки увеличилось на 6 611. Жертвами заболевания за данный период стали 188 человек.
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