За сутки в России скончались 188 пациентов с коронавирусом
11 июля 2020, 10:48[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки на территории Российской Федерации скончались 188 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации сотрудников оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 42 пациента умерли в Санкт-Петербурге, 29 – в Москве, 13 – в Красноярском крае. С начала пандемии коронавирус нового типа унес жизни 11 205 жителей России.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ количество случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 6 611.
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