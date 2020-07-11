За сутки в России скончались 188 пациентов с коронавирусом

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11 июля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

анализы, photo2000 via www.imago-images.d/www.imago-images.de

За минувшие сутки на территории Российской Федерации скончались 188 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации сотрудников оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 42 пациента умерли в Санкт-Петербурге, 29 – в Москве, 13 – в Красноярском крае. С начала пандемии коронавирус нового типа унес жизни 11 205 жителей России.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ количество случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 6 611.