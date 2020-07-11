В России за сутки выявили 6 611 случаев заражения COVID-19
11 июля 2020, 10:43[ «Аргументы Недели» ]
За сутки на территории России количество случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 6 611. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно последней информации, новые случаи заболевания за минувшие 24 часа были подтверждены в 83 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 766 (26,7%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавируса нового типа.
В оперативном штабе в субботу добавили, что с начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 720 547 случаев заражения.
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