Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Крыму

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11 июля 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

лесной пожар, pixabay.com

В западных районах Крыма в настоящий момент сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Кроме того, она ожидается в восточных районах полуострова, сообщило в субботу, 11 июля, крымское управление МЧС РФ.

Спасатели подчеркивают, что в период действия особого противопожарного режима гражданам запрещается посещение лесов, кроме того, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы. Нельзя разводить костры, а также выжигать сухую растительность.

С начала года на территории республики произошло в общей сложности 60 лесных пожаров. Основными причинами их появления стали неосторожное обращение населения с огнем и изменение климатических условий.