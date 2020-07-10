Лесной пожар потушили под Геленджиком

Под Геленджиком горел лес. Заявка о возгорании поступила диспетчеру «01» Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона половине одиннадцатого утра 10 июля. На место ЧП выехали пожарные подразделения МЧС России.
К 10:50 огнем было охвачено около 300 квадратных метров лесной территории. В ликвидации возгорания были задействованы 15 человек и три единицы техники от российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), а также три единицы техники и 11 человек личного состава от МЧС России.
В 11:45 было объявлено о ликвидации пожара.
Напомним, в Краснодарском крае действует особый противопожарный режим, введенный из-за жаркой и сухой погоды. На территории лесных массивов запрещено разведение костров и сжигание сухой травы. Въезд в лесные массивы для граждан ограничен. Штрафы за нарушение противопожарного режима увеличены вдвое.