Россиянам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике

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11 июля 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Электронная база данных нижней палаты парламента

документы, pixabay.com

В субботу, 11 июля, стало известно, что кабмин России внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается разрешить гражданам Российской Федерации получать сведения об умершем родственнике.

Законопроект, о котором идет речь, предлагает наделить Минздрав полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия человека или же его законного представителя на разглашение врачебной тайны. Предполагается, что подзаконные акты урегулируют вопросы, которые касаются предоставления информированного добровольного согласия на оказание медпомощи в рамках клинической апробации, а также оснований разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, в частности, после кончины человека.

Кроме того, согласно проекту закона, мужу или жене, близким родственникам и другим членам семьи либо иным лицам, указанным в информированном добровольном согласии на вмешательство со стороны врачей, дается возможность получать сведения о состоянии здоровья гражданина и ознакомиться со всей медицинской документацией, отражающей состояние пациента. Данный законопроект не будет требовать выделения дополнительных средств из бюджета.