Володин предложил проанализировать выполнение поручения президента
9 июля 2020, 09:15[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать выполнение поручений президента РФ.
В качестве примера ситуации с задержкой принятия необходимых законов он привел принятый в первом чтении законопроект, в соответствии с которым агрохимикаты могут разрешить хранить в портах.
«По экологическим вопросам поправка лежала 2,5 года», – сказал спикер ГД.
Все эти вопросы, подчеркнул он, необходимо будет обозначать как ключевые в ходе «правительственных часов» с участием министров.
«У нас каждый год потеря до 100 млн долларов. С 2016 года сколько прошло? Четыре года. 400 млн долларов – это уже, если подсчитать, годовой бюджет целой Псковской области. Задумайтесь», – заявил Володин.
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