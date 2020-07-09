Володин предложил проанализировать выполнение поручения президента

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9 июля 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать выполнение поручений президента РФ.

В качестве примера ситуации с задержкой принятия необходимых законов он привел принятый в первом чтении законопроект, в соответствии с которым агрохимикаты могут разрешить хранить в портах.

«По экологическим вопросам поправка лежала 2,5 года», – сказал спикер ГД.

Все эти вопросы, подчеркнул он, необходимо будет обозначать как ключевые в ходе «правительственных часов» с участием министров.

«У нас каждый год потеря до 100 млн долларов. С 2016 года сколько прошло? Четыре года. 400 млн долларов – это уже, если подсчитать, годовой бюджет целой Псковской области. Задумайтесь», – заявил Володин.