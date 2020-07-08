Володин призвал выйти на новый уровень в работе с министерствами
8 июля 2020, 14:33[ «Аргументы Недели» ]
Председатель ГД Вячеслав Володин считает, что до отчета кабмина необходимо проанализировать в рамках профильных комитетов все залежавшиеся инициативы и обсудить их с премьер-министром.
Спикер Госдумы напомнил депутатам, что поправки в Конституцию серьезно расширили полномочия парламента, и предложил проанализировать в рамках профильных комитетов «все такие вопросы, где что у нас залежалось».
«Мы должны выйти на другие отношения с правительством. Более, с одной стороны, партнерские, а с другой стороны – больше надо требовать», заявил Володин.
Он также призвал депутатов не прикрываться тем, что правительство не вносит какие‑то законопроекты.
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