Володин призвал выйти на новый уровень в работе с министерствами

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8 июля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель ГД Вячеслав Володин считает, что до отчета кабмина необходимо проанализировать в рамках профильных комитетов все залежавшиеся инициативы и обсудить их с премьер-министром.

Спикер Госдумы напомнил депутатам, что поправки в Конституцию серьезно расширили полномочия парламента, и предложил проанализировать в рамках профильных комитетов «все такие вопросы, где что у нас залежалось».

«Мы должны выйти на другие отношения с правительством. Более, с одной стороны, партнерские, а с другой стороны – больше надо требовать», заявил Володин.

Он также призвал депутатов не прикрываться тем, что правительство не вносит какие‑то законопроекты.