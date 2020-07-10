Глава Роспотребнадзора считает, что на курортах россияне беспечно забывают о коронавирусе
10 июля 2020, 22:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Радость россиян-отпускников приводит к беспечности и несоблюдению мер эпидбезопасности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, «такая радость приводит к полной беспечности, которую мы наблюдаем очень нередко», и это, как заметила главный санитарный врач РФ, «прогностический признак». Попова призвала всех, кто выезжает отдыхать за город и тем более на курорты, неукоснительно соблюдать все действующие требования.
«Это позволит не только обезопасить себя, но и тех, к кому они возвращаются после отдыха», – сказала глава Роспотребнадзора.
Ранее возглавляемое Поповой ведомство разрешило туристам не предоставлять справку об отсутствии у них коронавируса при заселении, достаточно справки об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение последних двух недель.
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