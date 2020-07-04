Российские курорты повышают цены из-за закрытых границ: «Количество гарантированных номеров тает на глазах»

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4 июля 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: Сочи, pixels.com

СМИ со ссылки на экспертов в туристической сфере сообщили, что наблюдается рост цен на размещение в отелях курортов Краснодарского края и Республики Крым. Отмечается, что из-за закрытия границ россияне «атакуют» местные гостиницы и пляжи.

«В Крыму пока во многих отелях требуется повторное подтверждение ранее забронированных номеров, поскольку они немного позже открыли сезон. В популярных объектах размещения Краснодарского края с хорошим соотношением цена-качество количество гарантированных номеров тает на глазах», - признались в одной из компаний.

Другой туроператор подтвердил, что многие популярные объекты вынуждены вставать на «стоп» и призывать туристов передвигать даты своего путешествия на поздний период.

«В предыдущие годы они ездили на Кипр, в Турцию, Грецию, Испанию. Эти туристы привыкли к комфорту за рубежом, они не поедут в частный сектор или бюджетные отели», - пояснил директор крупного турагентства, отметив, что они готовы платить за большую территорию с аквапарком, анимацией, ресторанами, но этим критериям соответствует лишь 20-30 отелей категории 4-5*.

Кроме того, цены в таких отелях выросли на 100% - в Крыму и на 50% - в Краснодарском крае, особенно в Сочи, а в менее востребованных местах размещения - на 30%.

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