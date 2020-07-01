Эксперт научил, как сэкономить на летнем отдыхе

1 июля 2020, 14:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: News.ru
Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов дал несколько советов, как сэкономить на отдыхе в России этим летом. По его мнению, гораздо дешевле будет отправиться отдыхать не на самолете или поезде, а на машине.
Особенно выгодно это окажется, если едет большая компания, считает Зотов. Он объяснил, что в таком случае бензин окажется дешевле, чем билеты на всех. К примеру, поездка на автомобиле из Москвы в Крым в среднем обходится в 8-9 тысяч рублей. Также при помощи машины можно будет сэкономить на экскурсиях и посещать все интересные места самостоятельно.
Зотов напомнил, что в этом году цены на проживание в российских курортах остались такими же, как в 2019 году. Путевка на двоих в средний отель с системой «всё включено» может выйти меньше 50 тысяч рублей за неделю.
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