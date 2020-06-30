АТОР: загрузка отелей в России не превышает 50%

30 июня 2020, 11:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин утром во вторник, 30 июня, сообщил, что загрузка российских отелей в настоящий момент составляет около 30-50 процентов.
Горин отметил, что сейчас, согласно статистике, работают лишь 60 процентов объектов размещения. В АТОР, однако, уточнили, что в некоторых популярных российских гостиницах уже сейчас практически закончились места для размещения в августе. Подчеркивается, что увеличения стоимости на пакетные туры не наблюдается.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об особенностях отдыха на полуострове в этом году, а также его стоимости.
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