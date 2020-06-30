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Глава Крыма рассказал об особенностях и стоимости отдыха на полуострове в этом году

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Глава Крыма рассказал об особенностях и стоимости отдыха на полуострове в этом году
отдыхающая на пляже, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в рамках беседы с журналистами рассказал, к чему следует быть готовыми гостям полуострова в сложившихся из-за пандемии коронавируса нового типа условиях.

Ранее стало известно, что с 1 июля Крым будет открыт для туристов из российских регионов. Аксенов уточнил, что справка об отсутствии COVID-19 теперь не нужна ни для отдыхающих в санаториях, ни для тех, кто заселяется в гостиницы. Кроме того, не требуется еженедельное тестирование на коронавирус для персонала. Однако сохранится обязательный контроль температуры у отдыхающих и сотрудников отелей. Кроме того, будут действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

Глава республики заметил, что в настоящий момент Крым находится в топе запросов среди российских путешественников. Предполагается, что загрузка гостиниц будет достаточно серьезной не только летом, но и осенью. Сергей Аксенов добавил, что власти в настоящий момент не фиксируют увеличения стоимости отдыха, но не исключил, что топовые объекты премиум-сегмента могут повышать цены на пребывание в зависимости от спроса.

ЕТ

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