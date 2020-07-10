Уголовное дело в отношении чиновника Минэкономразвития РФ направили в Генпрокуратуру
10 июля 2020, 21:53[ «Аргументы Недели» ]
В главке СК России завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника управление административными зданиями Минэкономразвития РФ.
Александр Страх обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие считает, что в 2010-2013 годах во время реконструкции ведомственного детского оздоровительного лагеря «Солнечный» в Москве, Страх подписывал акты, зная о «фактически невыполненных подрядчиком работ». Таким образом, федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму более 142 млн рублей.
«Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», – говорится в сообщении СК России.
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