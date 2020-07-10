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Уголовное дело в отношении чиновника Минэкономразвития РФ направили в Генпрокуратуру

, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовное дело в отношении чиновника Минэкономразвития РФ направили в Генпрокуратуру
Спецмашина СКР. Фото: сайт СК РФ

В главке СК России завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника управление административными зданиями Минэкономразвития РФ.

Александр Страх обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие считает, что в 2010-2013 годах во время реконструкции ведомственного детского оздоровительного лагеря «Солнечный» в Москве, Страх подписывал акты, зная о «фактически невыполненных подрядчиком работ». Таким образом, федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму более 142 млн рублей.

«Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», – говорится в сообщении СК России.

ДВа

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