Следователя главка СК России задержали по подозрению в получении взятки

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3 июля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль СКР. Фото: сайт СК России

Следователю центрального аппарата СК России предъявлено обвинение в получении взятки.

В сообщении СК России говорится, что «возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере)».

Установлено, что следователь получил взятку от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, «за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя».

В ведомстве добавили, что следователь задержан «совместно с сотрудниками ФСБ России». Ему предъявлено обвинение, в суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.