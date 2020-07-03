Следователя главка СК России задержали по подозрению в получении взятки
3 июля 2020, 19:48[ «Аргументы Недели» ]
Следователю центрального аппарата СК России предъявлено обвинение в получении взятки.
В сообщении СК России говорится, что «возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере)».
Установлено, что следователь получил взятку от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, «за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя».
В ведомстве добавили, что следователь задержан «совместно с сотрудниками ФСБ России». Ему предъявлено обвинение, в суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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