Мурашко заявил о необходимости повышать интерес граждан к здоровому образу жизни
10 июля 2020, 20:45[ «Аргументы Недели» ]
Глава Минздрава РФ подчеркнул важность снижения показателей смертности, в том числе за счет повышения интереса граждан к здоровому образу жизни и профилактики заболеваний.
Об этом Михаил Мурашко заявил в ходе визита в Набережные Челны. Он также рассказал о выделении государством дополнительных средств на лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенесших инфаркт миокарда, инсульт, пациентов с артериальной гипертоние.
Мурашко отметил, что сегодня рассматривается не только помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
«Мы видим, что управляем ей. И если население ведет себя аккуратно, бережет свое здоровье, соблюдает меры гигиены, то инфекция отступает, а медики возвращаются к нормальному, привычному объему помощи пациентам», - сказал Мурашко.
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