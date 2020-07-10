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Мурашко заявил о необходимости повышать интерес граждан к здоровому образу жизни

, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Мурашко заявил о необходимости повышать интерес граждан к здоровому образу жизни
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: сайт Госдумы РФ

Глава Минздрава РФ подчеркнул важность снижения показателей смертности, в том числе за счет повышения интереса граждан к здоровому образу жизни и профилактики заболеваний.

Об этом Михаил Мурашко заявил в ходе визита в Набережные Челны. Он также рассказал о выделении государством дополнительных средств на лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенесших инфаркт миокарда, инсульт, пациентов с артериальной гипертоние.

Мурашко отметил, что сегодня рассматривается не только помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

«Мы видим, что управляем ей. И если население ведет себя аккуратно, бережет свое здоровье, соблюдает меры гигиены, то инфекция отступает, а медики возвращаются к нормальному, привычному объему помощи пациентам», - сказал Мурашко.

ДВа

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