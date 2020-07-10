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На Чечню из Калмыкии и Дагестана движутся полчища саранчи

, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: regnum.ru

На Чечню из Калмыкии и Дагестана движутся полчища саранчи
Саранча. Фото: pixabay.com

В Чечне из-за возникшей угрозы нашествия саранчи в пяти районах объявили режим повышенной готовности.

В пресс-службе Минсельхоза Чечни отметили, что в этих районах надо спасать от вредителя поля, засеянные рисом, кукурузой и подсолнечником, а также плантации винограда.

Руководитель регионального филиала «Россельхозцентра» Асламбек Темир-Алиев говорит, что в настоящее время с местной саранчой чеченские аграрии справляются, но есть угроза нашествия с соседних территорий. Это, в первую очередь, степные территории Дагестана и Калмыкии.

ДВа

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