На Чечню из Калмыкии и Дагестана движутся полчища саранчи
10 июля 2020, 20:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: regnum.ru
В Чечне из-за возникшей угрозы нашествия саранчи в пяти районах объявили режим повышенной готовности.
В пресс-службе Минсельхоза Чечни отметили, что в этих районах надо спасать от вредителя поля, засеянные рисом, кукурузой и подсолнечником, а также плантации винограда.
Руководитель регионального филиала «Россельхозцентра» Асламбек Темир-Алиев говорит, что в настоящее время с местной саранчой чеченские аграрии справляются, но есть угроза нашествия с соседних территорий. Это, в первую очередь, степные территории Дагестана и Калмыкии.
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