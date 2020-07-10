В аэропорту «Домодедово» заявили о готовности к возобновлению международного авиасообщения

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10 июля 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

аэропорт, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вечером в пятницу, 10 июля, стало известно, что московский аэропорт "Домодедово" направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами.

Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня журналистам сотрудники пресс-службы аэропорта "Домодедова".

Ранее в пятницу в столичных авиагаванях "Шереметьево" и "Внуково" также заявили о готовности к возобновлению обслуживания с 15 июля международных рейсов. Пресс-секретарь последнего Оксана Соколова в свою очередь заметила, что авиагавань готова к данному процессу с 1 июня.