В аэропорту «Домодедово» заявили о готовности к возобновлению международного авиасообщения

Вечером в пятницу, 10 июля, стало известно, что московский аэропорт "Домодедово" направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами.
Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня журналистам сотрудники пресс-службы аэропорта "Домодедова".
Ранее в пятницу в столичных авиагаванях "Шереметьево" и "Внуково" также заявили о готовности к возобновлению обслуживания с 15 июля международных рейсов. Пресс-секретарь последнего Оксана Соколова в свою очередь заметила, что авиагавань готова к данному процессу с 1 июня.
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