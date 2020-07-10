Песков попросил Жириновского доказать, что с Фургала требовали «мешки денег»

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10 июля 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Слова главы ЛДПР Владимира Жириновского в адрес губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должны быть подкреплены доказательствами, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский после ареста главы Хабаровского края Сергея Фургала сообщил в Госдуме: «Он не стал возить три года, три коробки он не привез в Москву! Вот и всё! Надо возить, надо дать. Ах, не даешь, такие честные девственники в ЛДПР, вот, пожалуйста, в Лефортово».

«Чтобы отреагировать на эти слова, нужно знать, кто требовал возить мешки или коробки денег в Москву», — прокомментировал Песков журналистам. Заявления лидера партии должны быть тщательно изучены, так как они имеют серьезный характер, уточнил пресс-секретарь президента России.

Ранее Жириновский также заявил, что Фургал «никогда не будет исключен из ЛДПР».