Песков попросил Жириновского доказать, что с Фургала требовали «мешки денег»
10 июля 2020, 19:16[ «Аргументы Недели» ]
Слова главы ЛДПР Владимира Жириновского в адрес губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должны быть подкреплены доказательствами, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский после ареста главы Хабаровского края Сергея Фургала сообщил в Госдуме: «Он не стал возить три года, три коробки он не привез в Москву! Вот и всё! Надо возить, надо дать. Ах, не даешь, такие честные девственники в ЛДПР, вот, пожалуйста, в Лефортово».
«Чтобы отреагировать на эти слова, нужно знать, кто требовал возить мешки или коробки денег в Москву», — прокомментировал Песков журналистам. Заявления лидера партии должны быть тщательно изучены, так как они имеют серьезный характер, уточнил пресс-секретарь президента России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.