В СПЧ обеспокоены ситуацией с застройкой особо охраняемых природных территорий

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10 июля 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт СПЧ

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ рассмотрит проблемы гражданского участия в создании и сохранении особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

По данным совета, не прекращаются попытки ослабления правовой защиты ООПТ, а также изъятие их участков для реализации различных видов хозяйственной деятельности.

Правозащитники собираются рассмотреть наиболее важные для жителей вопросы. Например, о строительстве объектов на территории национального парка «Лосиный остров» и в его охранной зоне, о планах строительства спортивных объектов и инфраструктуры на территории Кавказского биосферного заповедника и национального парка «Самарская Лука», о планах добычи полезных ископаемых на территории национального парка «Югыд ва» и о других имеющих потенциальную угрозу территориях.

Ранее СПЧ выступил против законопроекта об изъятии земель национальных парков.