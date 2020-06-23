СПЧ выступил против законопроекта об изъятии земель национальных парков

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23 июня 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Национальный парк Валдай. Фото: pixabay.com

В Госдуму внесен законопроект, который позволяет правительству изменять границы национальных парков.

По мнению постоянной комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), в представленной редакции законопроект приведет к разрушению особо охраняемых природных комплексов.

«Есть основания полагать, что именно ради реализации коммерческих проектов предлагается закрепить в законе возможность изъятия земель национальных парков, которые являются национальным достоянием народов России», – считает член СПЧ Сергей Цыпленков.

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к председателю ГД с просьбой исключить из законопроекта возможность изменения границ национальных парков.