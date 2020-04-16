СПЧ просит Совфед отклонить законопроект о переносе Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

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16 апреля 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: СПЧ

СПЧ

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября – в день памяти жертв теракта в Беслане.

Недавно Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы – Дня окончания Второй мировой войны. 3 сентября в России также отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в 2004 году в результате террористического акта в школе № 1 в Беслане погибли 333 человека, в том числе, 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

"По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте", - говорится в письме, направленным главой СПЧ Валерием Фадеевым в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с просьбой учесть позицию Совета при рассмотрении законопроекта.