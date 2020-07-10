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Чиновников нижегородского ФСИН подозревают в получении «откатов» от подчиненных

, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Чиновников нижегородского ФСИН подозревают в получении «откатов» от подчиненных
Спецмашина СКР. Фото: сайт СК РФ

Замначальника ГУФСИН Нижегородской области Евгений Сычев арестован по делу о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в июле 2020 года Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин потребовали от подчиненных часть полученных ими премий по итогам работы за первый квартал 2020 года в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера получаемого поощрения.

По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сейчас следователи СК выясняют, были ли еще случаи подобные случаи в практике работы руководства нижегородского управления ФСИН.

ДВа

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