Тюремное ведомство предлагают усилить видеорегистраторами

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Правозащитники проекта Gulagu.net подготовили для руководства страны предложения по усовершенствованию системы контроля над колониями и следственными изоляторами. Количества имеющихся видеокамер недостаточно. В учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний остаются территории без наблюдения, а там где техника установлена, она часто выходит из строя.



Предложения направлены в МВД, ФСБ, Генеральную прокуратуру и руководителю ФСИН Александру Калашникову. В письменном обращении указано, что камеры наблюдения и видеорегистраторы остаются наиболее эффективным средством контроля в тюрьмах и изоляторах. Именно благодаря видеотехнике удаётся зафиксировать факты издевательства и насилия над заключёнными.



Правозащитники просят усилить контроль в слепых зонах-помещениях, которые часто используются как пыточные камеры. Срок хранения видеоархивов необходимо увеличить. Центр хранения видеоматериалов следует создать при Генеральной прокуратуре.



Руководитель Комитета родственников заключённых Елена Брылякова указала на увеличивающееся количество жалоб из колоний. Заключённых часто унижают и принуждают давать удобные для оперативников показания. Доказать нарушение прав человека после этого не представляется возможным. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что тюремное ведомство не желает обсуждать проблему, отделываясь «официальными цифрами».



