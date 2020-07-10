Адыгея переходит на третий этап снятия ограничений

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10 июля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Майкоп. Фото: сайт администрации Майкопа

Власти Адыгеи решили перейти к третьему этапу снятия ограничений в регионе. Соответствующий указ подписал 10 июля глава республики Мурат Кумпилов.

С 10 июля посетителей смогут принимать не только летние веранды, но и кафе, другие организации общественного питания, также открываются все предприятия торговли и сферы услуг. При условии соблюдения социального дистанцирования и масочного режима разрешаются массовые мероприятия с численностью не более 50 человек.

Согласно указу, до 9 августа включительно сохраняется режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Ранее в рамках первых двух этапов в республике были открыты межрегиональные автобусные маршруты, заработала сфера туризма.