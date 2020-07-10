Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Адыгея переходит на третий этап снятия ограничений

, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Адыгея переходит на третий этап снятия ограничений
Майкоп. Фото: сайт администрации Майкопа

Власти Адыгеи решили перейти к третьему этапу снятия ограничений в регионе. Соответствующий указ подписал 10 июля глава республики Мурат Кумпилов.

С 10 июля посетителей смогут принимать не только летние веранды, но и кафе, другие организации общественного питания, также открываются все предприятия торговли и сферы услуг. При условии соблюдения социального дистанцирования и масочного режима разрешаются массовые мероприятия с численностью не более 50 человек.

Согласно указу, до 9 августа включительно сохраняется режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Ранее в рамках первых двух этапов в республике были открыты межрегиональные автобусные маршруты, заработала сфера туризма.

ДВа

Политика

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Дмитрий Козак заявил, что если Киев официально подтвердит слова Алексея Резникова о необходимости пересмотреть минские соглашения, это будет означать выход Украины из переговорного процесса по Донбассу.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью