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Власти Адыгеи разрешили начать работу туристской отрасли в республике

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Адыгеи разрешили начать работу туристской отрасли в республике
В горах Адыгеи. Фото: Инстаграм главы РА

Глава Адыгеи подписал указ, согласно которому возобновляется работа экскурсионных организаций, отелей, гостевых домов, номера которых снабжены отдельной сангруппой.

При этом сохраняется важнейшее условие - строгое соблюдение требований Роспотребнадзора. Об этом глава региона Мурат Кумпилов сообщил в своем Инстаграм.

«Я поручал заранее подготовить специальные стандарты, чтобы предприятия могли загодя принять необходимые меры к запуску бизнеса», – отметил губернатор.

По данным регионального Роспотребнадзора, республика находится на пороге третьего этапа снятия ограничений.

ДВа

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