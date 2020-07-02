В Адыгее выявили 56 новых случаев коронавируса, общая статистика перевалила за 2 тысячи
2 июля 2020, 16:22[ «Аргументы Недели» ]
В Адыгее по данным на 2 июля, число заболевших коронавирусом составило 2039 человек. За сутки в республике выявлено 56 новых случаев заболевания.
Как сообщили в региональном Минздраве, на лечении находятся 611 человек, выздоровевших – 1414. За весь период пандемии в регионе коронавирус стал причиной гибели 14 пациентов, в том числе двух врачей.
По данным регионального оперштаба, больше всего случаев заболевания среди людей трудоспособного возраста, но, вместе с тем, увеличилось и число госпитализированных пенсионеров.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов назвал эпидситуацию в регионе нестабильной и усилить контроль за соблюдением санитарных правил, в том числе, нарушения масочного режима, которые были выявлены в ходе проверок магазинов и торговых центров.
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