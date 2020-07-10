Роспотребнадзор проверил качество морской воды на пляжах Кубани

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10 июля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проверили качество морской воды на Азово-Черноморском побережье. Пробы морской воды были взяты в 123 точках на побережье. Всего, как сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе ведомства, в рамках социально-гигиенического мониторинга было выполнено 2621 лабораторное исследование морской воды Азово-Черноморского побережья. Морскую воду проверили на микробиологические показатели, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические.

Как сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе ведомства, не соответствовали гигиеническим нормативам лишь по микробиологическим показателям лишь 0,2 процента отобранных проб. Несоответствие нормам по санитарно-химическим показателям оказалось еще ниже – 0,1 процента. По паразитологическим и вирусологическим показателям все 100 процентов отобранных проб оказались соответствующими нормативам.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что 9 июля отдыхающим в Анапе туристам и местным жителям запретили купаться в море. Купания запрещены на всех пляжах курорта из-за шторма и опасного придонного течения.