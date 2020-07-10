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Челябинский губернатор продлил режим повышенной готовности в регионе

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 31tv.ru

Челябинский губернатор продлил режим повышенной готовности в регионе
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото: kremlin.ru

В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 26 июля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер.

Вопрос о дальнейшем продлении зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в области, которая, как отмечают специалисты, в настоящее время «далека от оптимистичной».

По данным областного Минздрава, на 10 июля в регионе подтверждены 8 963 случая заболевания. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 141 человека. Также сообщается, что в регионе с начала пандемии от COVID-19 умер 181 человек.

ДВа

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