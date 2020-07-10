Челябинский губернатор продлил режим повышенной готовности в регионе
10 июля 2020, 16:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: 31tv.ru
В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 26 июля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер.
Вопрос о дальнейшем продлении зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в области, которая, как отмечают специалисты, в настоящее время «далека от оптимистичной».
По данным областного Минздрава, на 10 июля в регионе подтверждены 8 963 случая заболевания. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 141 человека. Также сообщается, что в регионе с начала пандемии от COVID-19 умер 181 человек.
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