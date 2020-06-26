Губернатор Челябинской области продлил режим повышенной готовности в регионе до 12 июля

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26 июня 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: cheltv.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото: kremlin.ru

Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение продлить в регионе режим повышенной готовности в Челябинской области до 12 июля.

Это позволит гражданам возрастной категории 65+ оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию.

В Челябинской области сохраняется самый высокий уровень летальности от коронавируса на Урале, хотя он в среднем ниже, чем по стране. За прошедшие сутки такой диагноз поставили 162 пациентам, жертвами COVID-19 стали трое южноуральцев.