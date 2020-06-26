Губернатор Челябинской области продлил режим повышенной готовности в регионе до 12 июля
26 июня 2020, 19:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: cheltv.ru
Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение продлить в регионе режим повышенной готовности в Челябинской области до 12 июля.
Это позволит гражданам возрастной категории 65+ оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию.
В Челябинской области сохраняется самый высокий уровень летальности от коронавируса на Урале, хотя он в среднем ниже, чем по стране. За прошедшие сутки такой диагноз поставили 162 пациентам, жертвами COVID-19 стали трое южноуральцев.
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