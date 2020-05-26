Челябинская область вошла в тройку лидеров по мерам поддержки медиков

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26 мая 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Экспертный институт социальных исследований оценил, как субъекты РФ ведут борьбу с коронавирусом с 18 по 24 мая. Челябинская область признана лучшим регионам по мерам поддержки медицинского персонала.

Эксперты отметили, что в Челябинской области организованы доплаты пяти тысячам медиков, которые не вошли в список федеральных выплат, а также организованные властями проверки по начислению выплат.

В рейтинге вошли лучшие практики, организованные регионами. Так, в ХМАО эксперты оценили активность единороссов, которые собрали 6,8 миллионов рублей на помощь медикам и гражданам.