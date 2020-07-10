Власти Костромской области не собираются отменять масочный режим
10 июля 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: k1news.ru
Глава Костромской области Сергей Ситников заявил, что в регионе пока что не собираются отказываться от обязательного масочного режима из-за эпидобстановки.
По данным регионального оперштаба, в области в среднем коронавирус ежедневно выявляют у 22 человек. Губернатор отметил, что жителям региона нужно равняться на европейцев, где средства защиты уже прочно вошли в обиход.
«Мы вступили в этап, который меряется не неделями, месяцами или годами. Многие страны, в частности, юго-восточной Азии, вошли в этот период раньше, для них уже ношение маски стало нормой в течение многих последних лет», - сказал Ситников.
Ранее сообщалось, что в Москве с 13 июля отменяют масочный режим.
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