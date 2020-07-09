В Москве с 13 июля отменяют масочный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки отмены обязательного масочного режима на улицах столицы. Соответствующая информация появилась в четверг, 9 июля, в его личном блоге.
«Обязательный масочный режим на улицах будет отменен с 13 июля. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования», - говорится в сообщении мэра.
Отмечается, что также снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа.
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