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В Москве с 13 июля отменяют масочный режим

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве с 13 июля отменяют масочный режим
Фото: человек в маске, Xinhua/globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки отмены обязательного масочного режима на улицах столицы. Соответствующая информация появилась в четверг, 9 июля, в его личном блоге.

«Обязательный масочный режим на улицах будет отменен с 13 июля. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования», - говорится в сообщении мэра.

Отмечается, что также снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа.

БА

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