Изменения могут быть внесены в конституцию Крыма

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что республиканские законы будут приведены в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию РФ. Изменения могут затронуть и Конституцию Крыма.
Фикс отметил, что создается специальная рабочая группа, в которую войдут специалисты по конституционному праву и госстроительству, ученые, а также эксперты. Ее целью станет приведение субъектовых законов в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством. К настоящему моменту речь идет о 43 потенциальных поправках, однако при более тщательном рассмотрении их может быть больше или меньше.
По словам Ефима Фикса, сейчас по Конституции Республики Крым вопрос не стоит, онако, вероятно, придется вносить в нее изменения. "Но пока это не горит", – заключил первый вице-спикер крымского парламента.
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