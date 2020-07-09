Парламентарии готовы к актуализации российского законодательства

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9 июля 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие во внеочередном заседании Президиума Совета законодателей РФ, которое прошло в режиме видеоконференции. В студии ЗСК во время мероприятия вместе с кубанскими парламентариями присутствовали члены находящейся в крае с рабочим визитом делегации Совета Федерации во главе с председателем комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко.

До начала заседания сенаторы возложили цветы к памятнику советским воинам-освободителям Краснодара. Память павших вместе с Юрием Бурлачко и Вячеславом Тимченко в числе других почтили сенаторы от края Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко.

Затем под председательством Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина парламентарии обсудили актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок в Конституцию РФ.

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, открывая работу, акцентировала внимание на том, что члены Федерального Собрания и региональные депутаты могут и должны выстроить расширенный парламент, который будет базироваться на четком системном взаимодействии представительных органов федерального и регионального уровней. При этом сенаторы уже создали дорожную карту по законодательной деятельности в связи с внесением изменений в Конституцию РФ, распределив зоны ответственности комитетов Совета Федерации. В заключение Валентина Матвиенко также добавила, что регионам не стоит затягивать с принятием планов законодательного обеспечения поправок на местах.

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет их соответствия верховенству российской Конституции.

Свои оценки предстоящей работе по обновлению нормативной базы в ходе заседания дали и сопредседатели рабочей группы Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

Как ранее стало известно, кубанский парламент по поручению его председателя уже приступил к формированию рабочей группы по изменению краевого законодательства, к деятельности которой, по мнению Юрия Бурлачко, должны привлекаться эксперты от политических и общественных объединений. Спикер выразил уверенность, что представители всех депутатских объединений краевого парламента активно включатся в этот процесс.

Программа пребывания сенаторов на Кубани также предусматривает проведение в краевом центре расширенного совещания по совершенствованию законодательства в сфере государственного и муниципального контроля.