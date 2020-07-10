В Госдуме предлагают развивать сельское хозяйство в регионах со сложным климатом

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10 июля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

На поле. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Госдумы предлагают внедрить программу поддержки строительства социально значимых объектов сельскохозяйственного назначения с субсидированием из бюджета не менее 50% от стоимости.

По словам руководителя рабочей группы Михаила Щапова, большая часть нашей страны находится в зоне рискованного земледелия, поэтому нельзя полностью закрыть потребности в сельхозпродукции жителей Урала, Сибири, Дальнего Востока за счет зоны Черноземья.

«Если не обращать внимания на эти территории страны, то их жителям придется либо покупать привозные продукты втридорога, либо некачественную продукцию», – отметил парламентарий.

Щапов подчеркнул, что в условиях эпидемии эта проблема встает особенно остро. Первыми под удар попадают небольшие крестьянские фермерские хозяйства – поставщики овощей и мясной продукции в зоне рискованного земледелия.

«Если мы сейчас им не поможем, то жители северных и восточных территорий могут столкнуться с опережающим ростом цен на продукты», – заявил депутат.