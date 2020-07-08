Витаминами по коронавирусу: сельхозярмарки возвращаются во Владивосток

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8 июля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Сергей Семенов ]

сельскохозяйственные ярмарки начнут работать во Владивостоке

Как писал наш еженедельник в конце весны этого года, в ситуации распространения заболевания коронавирусной инфекцией врачи и специалисты рекомендуют налегать на кисломолочные продукты с низким содержанием жира, так как они являются источником пробиотических культур, а также отдавать предпочтение крупам, овощам и фруктам, которые обеспечивают пищевыми волокнами организм, стимулируя работу желудочно-кишечного тракта (см. «Аргументы неделi. Приморье» от 20 мая 2020, «Такая правильная антикоронавирусная еда»). А как раз такой овощной и другой полезной продукцией – мёдом, грибами и таёжными дикоросами, свежей рыбой и молочными продуктами – и можно запастись на ярмарочных продажах.

Напомним вам, уважаемые читатели, совет главного терапевта Минздрава России, директора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины члена-корреспондента Российской Академии наук Оксаны Драпкиной: «Не покупайте готовую еду, потребляйте преимущественно пищу, приготовленную дома. Старайтесь оставлять в рационе овощи и фрукты в сыром виде, листовую зелень, при их отсутствии альтернативой могут быть замороженные, сушёные продукты, а также консервированные, желательно с минимальным содержанием соли и сахара. При редком выходе в магазин выбирайте продукты с более длительным сроком хранения. Например, из овощей – корнеплоды (морковь, свеклу, сельдерей), все виды капусты, кабачки, тыкву; из фруктов – яблоки, бананы, апельсины. Альтернативой могут стать и сухофрукты. При ограничении двигательной активности необходимо увеличить в рационе долю растительных продуктов, источников пищевых волокон».

Глава Приморья, говоря о возвращении сельскохозяйственных ярмарок, особо подчеркнул строгую обязательность соблюдения в местах их проведения всех мер безопасности, как продавцами, так и покупателями.

«Места, где будут проходить ярмарки, нужно обеспечить всеми средствами санитарной гигиены. В местных администрациях должны быть назначены ответственные люди за создание таких рынков, обеспечение соответствующего контроля. Необходимо, чтобы продавцы и покупатели обязательно находились в масках, перчатках, на объектах имелись в наличии средства дезинфекции, проводилась регулярная уборка», – обратил внимание Олег Кожемяко.

По словам губернатора, приморцы неоднократно обращались к властям с просьбами возобновить проведение ярмарок. В этом заинтересованы как местные сельхозпроизводители, которые напрямую реализуют свои товары, так и жители, которые привыкли приобретать в таких организованных местах свежую продукцию местного производства.

Возобновление работы сельскохозяйственных ярмарок краевые власти ожидают уже на этой неделе – с сегодняшнего дня в Приморье намерены начать мониторинг по их открытию. Как отметил Олег Кожемяко, смотреть будут, сколько их в каждом муниципалитете, как оборудованы, оснащены ли всем необходимым… «Чтобы горожане могли купить продукцию, а жители и дачники её реализовать», – подчеркнул он.

Между тем, в крае, несмотря на снятие некоторых ограничений, продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий использование средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» – минимум полтора метра при помещении людных и общественных мест.