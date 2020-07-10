Адвокаты по делу Ефремова по-разному отреагировали на информацию о возбуждении против них дел
10 июля 2020, 15:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Стало известно, как адвокаты по делу Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Александр Добровинский отреагировали на возбуждение против них дисциплинарных дел за нарушение адвокатской этики.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал обвинения беспределом и рекомендовал «обратиться за комментарием к президенту адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания». Также он заявил, что его оппонент, защищающий интересы семьи погибшего Сергея Захарова, воспользуется хайпом. «Он же красавчик. Он все что угодно может… Им же хайп нужен», - считает Пашаев.
Добровинский, в свою очередь, признался, что ничего не знает о возбуждении против него дисциплинарного дела. «Все возможно, но я ничего не слышал. Ничего не получал, никаких извещений», - прокомментировал ситуацию он.
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