Адвокаты по делу Ефремова по-разному отреагировали на информацию о возбуждении против них дел

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10 июля 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Фемида. Фото: pixabay.com

Стало известно, как адвокаты по делу Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Александр Добровинский отреагировали на возбуждение против них дисциплинарных дел за нарушение адвокатской этики.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал обвинения беспределом и рекомендовал «обратиться за комментарием к президенту адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания». Также он заявил, что его оппонент, защищающий интересы семьи погибшего Сергея Захарова, воспользуется хайпом. «Он же красавчик. Он все что угодно может… Им же хайп нужен», - считает Пашаев.

Добровинский, в свою очередь, признался, что ничего не знает о возбуждении против него дисциплинарного дела. «Все возможно, но я ничего не слышал. Ничего не получал, никаких извещений», - прокомментировал ситуацию он.