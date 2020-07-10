Песков уверен, что в России нет «шпиономании»

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10 июля 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков высказался относительно увеличения в стране числа уголовных дел, связанных со шпионажем.

По словам Пескова, он не замечал, чтобы действительно был сильный рост количества подобных дел. По его словам, подобные разбирательства ведутся регулярно, но сейчас они чаще на слуху из-за «общей открытости» и новых мультимедийных возможностей.

«Эти дела были всегда. Ни для кого не секрет, что иностранные разведки не дремлют на территории РФ, они днем и ночью работают против российских госслужащих, спецслужб. Не дремлет и наша контрразведка», - казал Песков. При этом представитель Кремля отметил, что в России, в отличие от Соединенных Штатов и Европы, нет «шпиономании».