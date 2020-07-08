Бывший генерал-майор ФСБ рассказал, как находят шпионов

Бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов объяснил, каким образом можно вычислить шпиона. Он отметил, что зачастую сведения об информаторе поступают из других стран.
«Мы получаем информацию оттуда, что вдруг противник стал обладателем такого пакета документов, материалов, информации, которая позволяет им сделать какие-то либо политические, либо технологические какие-то выводы», - рассказал Михайлов. После получения такого сообщения начинаются поиски шпиона. Генерал-майор добавил, что такие «кроты» могут стать причиной серьезного технологического и репутационного ущерба для всей страны.
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